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Otomobildeki yangın bitişiğindeki doğal gaz kutusunu patlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 12:02 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda park halindeki bir otomobilde çıkan yangın büyüyerek kaldırımdaki doğalgaz kutusunu patlattı.

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda park halindeki bir otomobilde çıkan yangın büyüyerek kaldırımdaki doğalgaz kutusunu patlattı. Büyük paniğin yaşandığı olayda itfaiyenin yangına geç müdahale ettiğini iddia eden bir vatandaş itfaiye ekiplerine saldırdı.
İstiklal Mahallesi, Ali Kabuli Caddesi üzerinde kaldırımda park halindeki bir otomobil saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

DOĞALGAZ KUTUSU PATLADI
Yangın büyüyerek otomobilin hemen bitişiğindeki doğalgaz kutusunu da patlattı. Yangın nedeniyle mahallede büyük panik yaşanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE ARACININ ELEKRONİK PANELİNDE ARIZA ÇIKINCA, EKİPLER YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ
Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye hazırlanırken, kısa bir süre itfaiye aracının elektronik panelinde arıza nedeniyle su veremedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

İTFAİYE ERİNE SALDIRDILAR
İtfaiyenin yangına geç müdahale ettiğini öne süren bir kişi itfaiye erine saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırgan uzaklaştırıldı. İtfaiye aracındaki arızanın giderilmesiyle itfaiye erleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında küçük çaplı patlamalar yaşandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bazı vatandaşlarda itfaiye aracındaki hortum alarak yangını söndürmeye çalıştı.
Yangın İGDAŞ ekiplerinin doğal gazı kesmesi sonucu söndürülürken, yanan araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

(FOTOĞRAF)

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