HABER

Otomobildeki yangını söndürmek için seferber oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 14:33 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangında araç alevlere teslim oldu.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangında araç alevlere teslim oldu. Vatandaşlar otomobildeki yangını söndürmek için seferber olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Yangın, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. B.K. yönetimindeki 20 V 8474 plakalı otomobilin motor kısmı seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kısa sürede otomobilin ön kısmını saran alevleri fark eden otomobil sürücüsü kendini araçtan dışarı attı. Otomobilin yandığını gören çevredekiler, iş yerlerindeki yangın tüplerini alıp alevlere müdahale etti ancak yangını söndürmeyi başaramadı. Ardından 112 Acil çağrı merkezine haber verilerek yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otomobilin bulunduğu alana gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Otomobile ve ön kaputunun içine tazyikli su ve köpükle alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa süre içinde söndürdü. Ekipler otomobilde soğutma çalışması başlattı.
Öte yandan, yangın nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, yapılan ilk tespitlerde yangının otomobilin elektrik sisteminden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Otomobille 3 polise çarptı, bacağından vurulup yaralı olarak kaçtıOtomobille 3 polise çarptı, bacağından vurulup yaralı olarak kaçtı
Mayınlı arazide çıkan yangın 5 saatte kontrol altına alındıMayınlı arazide çıkan yangın 5 saatte kontrol altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle görenleri şaşırttı!

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle görenleri şaşırttı!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.