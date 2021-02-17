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  4. Otomobildeki zuladan 14 kilo 625 gram eroin çıktı

Otomobildeki zuladan 14 kilo 625 gram eroin çıktı

17.02.2021 22:46 | Son Güncelleme:
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Konya’da Narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda otomobildeki zuladan 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Konya’da Narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda otomobildeki zuladan 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Narkotik polisinin yaptığı detaylı çalışmalar neticesinde merkez Selçuklu ilçesinde bir otomobile operasyon gerçekleştirildi. Otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği ile arama yapıldı. Narkotik köpeğinin aracın arka kapı altı marşpiyel kısmında tepki vermesi üzerine aracın tekerleği söküldü. Sonrasında açılarak kontrol edilen marşpiyel kısmındaki zulada peş peşe dizilmiş vaziyette paketler halinde eroin bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişiye “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapıldı.

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