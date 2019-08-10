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Otomobilden 15 kaçak göçmen ve 1 organizatör çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 19:29 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde aralarında çocukların da olduğu 15 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Otomobilden 15 kaçak göçmen ve 1 organizatör çıktı

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde aralarında çocukların da olduğu 15 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Datça İlçe Jandarma Komutanmığı ekipleri, geçen 8 Ağustos'ta, saat 22.00 sıralarında, Yaka Mahallesi'nde, kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu 48 SM 430 plakalı otomobil bir süre takibe alan jandarma, daha sonra yolu keserek durdurdu. İçerisine sıkıştıralan aralarında 2 çocuğun da olduğu Filistin uyruklu 15 kaçak göçmen yakalanıp, gözaltına alındı. Otomobili terk ederek, ormanlık alana kaçan ve organizatör olduğu belirlen Türk vatandaşı S.M. (40) kovalamaca sonucu jandarma tarafından yakalandı. Dün adliyeye sevk edilen S.M. tutuklanıp, Muğla Cezaevi'ne gönderildi. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler ise Muğla İl Göç İdaresi teslim edildi.

FOTOĞRAF

Otomobilden 15 kaçak göçmen ve 1 organizatör çıktıOtomobilden 15 kaçak göçmen ve 1 organizatör çıktı

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