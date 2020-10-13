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Otomobilden 150 bin lira çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 08:19 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde, park halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişilerce 150 bin lira çalındı. Hırsızlık anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilden 150 bin lira çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Bornova'da esnaf kefaletten 150 bin lira kredi çeken kişi, kimliği belirsiz kişilerce takibe alındı. 5'inci Sanayi Sitesi'nde bir dükkanın önünde duran otomobil sürücüsünün iş yerine girmesini fırsat bilen şüpheliler, araçlarından indi. Otomobilin arka camını kıran şüpheliler, içindeki 150 bin lirayı alarak kaçtı. Olayı gören çevredekiler, durumu polis ve araç sahibine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

SAHTE PLAKA KULLANMIŞLAR

Ekipler, görgü tanıklarının ifadesinden aracın plakasını belirledi. Yapılan çalışmayla söz konusu plakalı aracın Karşıyaka ilçesinde olduğu tespit edildi. Kısa sürede otomobile ulaşan ekipler, sürücü koltuğunda yaşlı bir adam ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bu otomobilin plakasını kopyalayarak hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin bulunduğu araç, park halindeki otomobilin yanına yanaşıyor. Bu sırada arka koltukta bulunan bir kişi, camdan çıkarak diğer otomobilin camını kırıyor. 150 bin lirayı alan şüpheliler daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

(DHA)

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