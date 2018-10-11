Otomobilden 83 kilogram eroin çıktı

Bolu'da bir otomobilde, 83 kilogram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Ankara-İstanbul yönünde kent merkezi yakınlarında yol kontrolü yaptı.
Durdurulan bir otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, farklı yerlere gizlenmiş 165 paket halinde 83 kilogram eroin ele geçirildi.
Araçtaki biri kadın yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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