HABER

Otomobilden 83 kilogram eroin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 11:00 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki yol kontrolünde bir otomobilde 83 kilogram eroin bulundu - Araçtaki yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı

Bolu'da bir otomobilde, 83 kilogram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Ankara-İstanbul yönünde kent merkezi yakınlarında yol kontrolü yaptı.

Durdurulan bir otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, farklı yerlere gizlenmiş 165 paket halinde 83 kilogram eroin ele geçirildi.

Araçtaki biri kadın yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

PARTNERBebek mi geliyor?Bebek mi geliyor?
Şırnak Şerafettin Elçi Havaliman'ında, 9 ayda 330 bin yolcu uçtuŞırnak Şerafettin Elçi Havaliman'ında, 9 ayda 330 bin yolcu uçtu
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'dan taksicilere yönelik 'Genel Emir': Müşteriye çok bozuk para verilmesi yasaktır!Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'dan taksicilere yönelik 'Genel Emir': Müşteriye çok bozuk para verilmesi yasaktır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

İzmir adaylığı için iddialı açıklamalar: Tarihi oyla seçilirim, rekor kırarım

İzmir adaylığı için iddialı açıklamalar: Tarihi oyla seçilirim, rekor kırarım

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp kadını arıyorlardı! Buldukları çantalar ortalığı karıştırdı

Kayıp kadını arıyorlardı! Buldukları çantalar ortalığı karıştırdı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'dan taksicilere yönelik 'Genel Emir': Müşteriye çok bozuk para verilmesi yasaktır!

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'dan taksicilere yönelik 'Genel Emir': Müşteriye çok bozuk para verilmesi yasaktır!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Siyasi Kombin nedir, nasıl uygulanır? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme getirmişti...

Siyasi Kombin nedir, nasıl uygulanır? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme getirmişti...

Öz kızına 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan babaya 60 yıl hapis!

Öz kızına 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan babaya 60 yıl hapis!

Erzurum'da korkunç olay! Yol kenarında beklerken kaçırıp tecavüz ettiler

Erzurum'da korkunç olay! Yol kenarında beklerken kaçırıp tecavüz ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.