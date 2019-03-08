Otomobilden atlayan kadın hastanede kurtarılamadı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir otomobilden atladıktan sonra ağır yaralı olarak bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Baraj Mesire yolu üzeri Panorama Sitesi civarında beyaz bir otomobilden atlayan Rabia Demir adlı kadın, yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmada, Rabia Demir’in 34 NU 7745 plakalı otomobilden atladığını belirledi. Sürücüsünün Erdal Ç. olduğu belirlenen otomobil, Plaka Tanıma Sistemi’ndeki kayıtlardan Ülküköy Otoban çıkışında görüldü. Mersin merkez otoban çıkışı uygulama noktasına bilgi verilerek sürücü Erdal Ç. yakalandı. Şüpheli Erdal Ç. gerekli işlemler için Yeni Mahalle Polis Merkezi’ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal Ç. tutuklandı.

Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Rabia Demir ise bugün hayatını kaybetti.

Rabia Demir’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırılacak.

