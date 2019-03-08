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Otomobilden atlayan Rabia hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 16:59 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki otomobilden atladıktan sonra ağır yaralanan Rabia Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilden atlayan Rabia hayatını kaybetti

TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki otomobilden atladıktan sonra ağır yaralanan Rabia Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Erdal Ç. tutuklandı.
Olay, dün Ahşemsettin Mahallesi, Baraj Mesire yolu üzeri Panorama Sitesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde olan 34 NU 7745 plakalı otomobilde sürücünün yanında oturan Rabia Demir, bir anda kapıyı açıp, atladı. Otomobil sürücüsü durmayıp, kaçtı. Rabia Demir metrelerce sürüklenirken, olayı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Ağır yaralandığı belirlenen Demir, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis, Plaka Tanıma Sistemi'ndeki kayıtlarda otomobilin Ülküköy Otoban çıkışında olduğunu belirledi. Bölgedeki ekiplere bilgi verilerek Mersin merkez otoban çıkışı uygulama noktasında sürücü Erdal Ç. yakalandı. Erdal Ç, gerekli işlemler için Yeni Mahalle Polis Merkezi'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Rabia Demir ise tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Rabia Demir'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Otomobilden atlayan Rabia hayatını kaybetti

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