Otomobilden bin 40 paket kaçak sigara ve 30 litre kaçak içki çıktı

Trabzon’da otoparktaki bir otomobilde yapılan aramada bin 40 paket kaçak sigara ve 30 litre kaçak içki ele geçirildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü güven timi ekiplerince yapılan çalışmalarda bir otoparkta bulunan otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 40 paket kaçak sigara ve yaklaşık 30 litre kaçak içki ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten M.E. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin KOM Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü belirtildi.
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