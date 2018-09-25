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Otomobilden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 17:43 | Son Güncelleme

SİVAS'ta kapıları açık otomobilden cep telefonu çalan şüpheli, güvenlik kameralarında yapılan tarama sonucu tespit edilerek yakalandı.

Otomobilden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta kapıları açık otomobilden cep telefonu çalan şüpheli, güvenlik kameralarında yapılan tarama sonucu tespit edilerek yakalandı.
Olay 19 Eylül'de, Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. T.E., sitede park ettiği otomobilini kilitlemeden ayrıldı. Bir süre sonra gelen K.D. (25), otomobilin yanına gelerek içerisinde bulunan cep telefonunu alarak uzaklaştı. T.E. döndüğünde aracında cep telefonunu bulamayınca durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda bölgedeki işyeri güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkan polis, şüpheli K.D.'yi tespit etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan K.D. suçlamayı kabul etmedi. K.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Otomobilden cep telefonu çalan şüpheli yakalandıOtomobilden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

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