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Otomobilden duman çıkınca kenara çekip indiler! Sonrası korkunç...

18.08.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden duman çıktı. 6 kişilik ailenin bulunduğu otomobili baba kenara çekti. Araçtan inen aileye arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada iki kardeş hayatını kaybetti, anne, baba ve diğer iki kardeş ise yaralandı.

Otomobilden duman çıkınca kenara çekip indiler! Sonrası korkunç...

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep yönüne ilerleyen Suriye uyruklu Okba Alassaf (37) yönetimindeki otomobilin motor kısmından Sakcagözü Mahallesi yakınlarında dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü otomobili yol kenarına çekerek park etti. Araçtan panik ile çıkan sürücü Okba Alassaf, eşi Majede Haj (27) çocukları Mais (8), Sacide (4), Leen (7) ve 3 aylık Yakut'a arkadan gelen O.K. yönetimindeki otomobil çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaralıların yardımına çevredekiler koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarmanın çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralıları Nurdağı ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 3 aylık Yakut bebek ile kardeşi Leen Alassaf, doktorların müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavileri sürerken, otomobil sürücüsü O.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza
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