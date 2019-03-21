HABER

Otomobilden fırlayan abla ve kardeşi aracın altında kalarak öldü (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 12:38 | Son Güncelleme

İzmit'te yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobilden fırlayan abla ve kardeşi, olduğu yerde dönen aracın altında kalarak öldü.

İzmit'te yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobilden fırlayan abla ve kardeşi, olduğu yerde dönen aracın altında kalarak öldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza sabah erken saatlerde, İzmit Sanayi Mahallesi D-130 Yanyol mevkiinde meydana geldi. Ahmet Yiğit(27) idaresindeki 34 DF 5206 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yan yol girişindeki tabelaya çarparak savruldu. Ahmet Yiğit ve ablası Emine Yiğit (31) araçtan fırlayarak olduğu yerde dönen aracın altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibi abla ve kardeşinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede olay yeri incelemesinde bulundu. Abla ve kardeşin cenazeleri Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin reklam tabelasına çarptıktan sonra kendi etrafında dönmesi ve bu sırada araçta bulunan Emine Yiğit ve kardeşi Ahmet Yiğit'in araçtan fırlama anları görüldü.

İnanılmaz anlar! Dev balina dalgıcı yuttu, geri tükürdü İnanılmaz anlar! Dev balina dalgıcı yuttu, geri tükürdü
Konya Ovası'nda artan obruk sayısı korkutuyorKonya Ovası'nda artan obruk sayısı korkutuyor
GÜNCELLEME 3 - Halk otobüsü kaza yaptıGÜNCELLEME 3 - Halk otobüsü kaza yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya Ovası'nda artan obruk sayısı korkutuyor

Konya Ovası'nda artan obruk sayısı korkutuyor

Diyarbakır'da hareketlilik! Toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Kocaeli'nde korkunç kaza!

Kocaeli'nde korkunç kaza!

Süleyman Soylu'dan Denizli'deki depremle ilgili açıklama! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Denizli'deki hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da akraba aileler birbirine girdi! 6 yaralı, 16 gözaltı

Bursa'da akraba aileler birbirine girdi! 6 yaralı, 16 gözaltı

Kirli oyun ortaya çıktı! Meğer uyuşturucuya alıştırmak için...

Kirli oyun ortaya çıktı! Meğer uyuşturucuya alıştırmak için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.