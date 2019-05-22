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Otomobilden hırsızlık yapan 1 şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 14:37 | Son Güncelleme

İstanbul’da, park halindeki otomobillerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 1 şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Fatih ve çevresinde park halinde bulunan araçların camlarını kırarak hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan H.İ.K., Esenler’de bir adrese yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da, park halindeki otomobillerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 1 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih ve çevresinde park halinde bulunan araçların camlarını kırarak hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan H.İ.K., Esenler’de bir adrese yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı. Altı farklı suçtan 7 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının, bunun dışında 8’i otomobilden olmak üzere 13 farklı hırsızlık olayının da faili olduğu kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken şüpheli H.İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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