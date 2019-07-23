Otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuk tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde otomobilden ses sistemi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki çocuktan biri adli kontrol ile serbest bırakılırken diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akay Altınkum Mahallesi’nde park halindeki bir araçtan ses sistemi çalınması üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki kameraları izlemeye alan ekipler kısa sürede hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen B.A. (16) ve D.A.’yı (15) gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından Edremit Adliyesi’ne sevk edilen çocuklardan B.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, D.A. ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

