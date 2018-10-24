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Otomobilden içinde 160 bin lira olan çanta çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 16:47 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, içinde 160 bin lira bulunan çanta, sahibi tarafından bırakıldığı otomobilden, camı kıran hırsız ya da hırsızlarca çalındı.

Otomobilden içinde 160 bin lira olan çanta çalındı

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, içinde 160 bin lira bulunan çanta, sahibi tarafından bırakıldığı otomobilden, camı kıran hırsız ya da hırsızlarca çalındı. Jandarma hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.
Karabağlar ilçesinde yaşayan N.A., Menderes'ten arsa almak için bankadaki birikimini çekmek istedi. Torbalı ilçesinin Ayrancılar Mahallesi'ndeki banka şubesinde bulunan 160 bin lirasını çeken N.A., bir çantanın içine koyup otomobilin sağ ön koltuğuna yerleştirdi. N.A., yine parasının bulunduğu, aynı mahalledeki bir başka bankanın şubesine gitti. Bu şubedeki birikimini de çekmek için içeri giren N.A., para dolu çantayı ise yanına almayıp, otomobilde bıraktı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, aracın ön camını kırıp, çantayı çaldı. Otomobilin yanına dönen N.A. durumu fark edince jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobilde inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Parayı kimin çaldığının belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

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