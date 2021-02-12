HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobilden içki satışı yapan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Otomobilden içki satışı yapan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

12.02.2021 11:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Otomobilden içki satışı yapan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir’de polisin kovalamaca sonucunda durdurduğu otomobilde kaçak yollardan içki satışı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timi ekipleri, Yenibağlar Mahallesi’ne bağlı Tutan sokakta durumundan şüphelendikleri otomobilin durması yönünde ihtarda bulundu.

Eskişehir’de polisin kovalamaca sonucunda durdurduğu otomobilde kaçak yollardan içki satışı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timi ekipleri, Yenibağlar Mahallesi’ne bağlı Tutan sokakta durumundan şüphelendikleri otomobilin durması yönünde ihtarda bulundu. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, uzun kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada 90 adet bira, 1 adet şarap, alkol satışının sonrasındaki slip fişler ve çok sayıda siyah poşet ele geçirildi. Otomobilden alkol satışı yaptığı belirlenen H.F.S., E.A. ve M.G. gözaltına alınarak açıktan alkol satmak suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçundan 3 bin 150’şer lira para cezası ve ve adli işlem uygulandı.

Otomobilden içki satışı yapan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyorİstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor
Çapraz sorguda itiraf ettiler! Gerçek 14 yıl sonra ortaya çıktıÇapraz sorguda itiraf ettiler! Gerçek 14 yıl sonra ortaya çıktı
Konum nasıl atılır? Whatsapp'ta (iPhone, samsung, Android) canlı konu atmanın yoluKonum nasıl atılır? Whatsapp'ta (iPhone, samsung, Android) canlı konu atmanın yolu

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak?

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Teşhisi konulamadı: 13 yıldır kaşınıyor

13 yıldır kaşınıyor

MSB açıkladı: Gara'da 33 terörist etkisiz hale getirildi

'33 terörist etkisiz hale getirildi'

Roma'daki Kolezyum'un bir benzeri Aydın'da ortaya çıktı

Eşi benzeri yok! Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşif

14 yıldır kayıptılar! Seri cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı

Çapraz sorguda itiraf ettiler! Gerçek 14 yıl sonra ortaya çıktı

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi korona izni ne zaman bitiyor? 2021 açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzadı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

Rütbesini FETÖ elebaşının taktığı o generalin apoletleri söküldü

Rütbesini gülen Gülen takmış! O generalin apoletleri söküldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.