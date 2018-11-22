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Otomobilden inerken hafif ticari aracın çarptığı genç öldü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 17:28 | Son Güncelleme

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI İzmir'in Bayraklı ilçesinde, trafikte tartıştığı kişilerle konuşmak için, arkadaşının yolun sağına çektiği otomobilden inen ve bu sırada arkasından gelen, olayla ilgisi bulunmayan hafif ticari aracının çarpmasıyla yaşamını yitiren Tunay Şenay son yolculuğuna uğurlandı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI İzmir'in Bayraklı ilçesinde, trafikte tartıştığı kişilerle konuşmak için, arkadaşının yolun sağına çektiği otomobilden inen ve bu sırada arkasından gelen, olayla ilgisi bulunmayan hafif ticari aracının çarpmasıyla yaşamını yitiren Tunay Şenay son yolculuğuna uğurlandı. Bayraklı Merkez Camisi'nde ikindide kılınan ve Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın da katıldığı cenaze namazının ardından Şenay, Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tunay Şenay'ın, Bayraklı Belediye Meclis Üyesi olan babası Ali Şenay ile annesi Ayten Şenay ve akrabaları, genç için uzun süre gözyaşı döktü. Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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