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  4. Otomobilden kadını kaçırdılar, kaçtıkları sırada otomobili kurşunladılar: 1 ölü

Otomobilden kadını kaçırdılar, kaçtıkları sırada otomobili kurşunladılar: 1 ölü

01.11.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de bir grup şüpheli, seyir halindeki otomobilde yolcu konumunda bulunan kadını zorla alıp araca kurşun yağdırdılar.

Otomobilden kadını kaçırdılar, kaçtıkları sırada otomobili kurşunladılar: 1 ölü

Kadını beraberinde geldikleri otomobille götüren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Taranan aracın içerisinde bulunan sürücü Muhammet Tekin ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi, Galata Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde seyir halinde olan 34 EYR 630 plakalı aracı takip eden şüpheliler aracı durdurarak araç içinde bulunan bir kadını zorla kendi araçlarına aldılar. Kadını alan şüpheliler aracı taradı. Onlarca kurşunun sıkıldığı araçta bulunan sürücü Muhammet Tekin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan Tekin’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tekin hayatını kaybetti. Kadını zorla kaçıran şahıslar ise kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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