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Otomobilden kedi kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 15:33 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, park halindeki otomobilin motor bölümüne giren ev kedisini mahsur kaldığı yerden kurtarabilmek için itfaiye ekipleri seferber oldu.Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de bir apartmanın bahçesinde park halinde bulunan otomobilin motor bölümüne giren kedinin burada mahsur kaldığı ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, park halindeki otomobilin motor bölümüne giren ev kedisini mahsur kaldığı yerden kurtarabilmek için itfaiye ekipleri seferber oldu.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de bir apartmanın bahçesinde park halinde bulunan otomobilin motor bölümüne giren kedinin burada mahsur kaldığı ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. Girdiği motor bölümünden çıkamayarak mahsur kalan kediyi motor bölümündeki bazı aksamları söken itfaiye görevlileri bulunduğu yerden çıkardı.
Sahibi olduğu 9 aylık “body” adlı kedisinin arabasının motor bölümünde mahsur kalıp çıkamadığına çok üzülen Gülfidan Uçar, kurtarılmasının ardından eliyle kucağına aldığı hayvanına sarılıp sevdi. Uçar, “Balkondaydı, ben aşağıya bir hava alayım diye inmiştim. Ben binanın birinci katında oturuyorum. Galiba balkondan düştü, çevredeki köpeklerden ve hayvanlardan korkunca arabanın bizim olduğunu bilince motor bölümüne girerek saklanmak istemiş ama çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedik. Bir aylıkken sahiplenmiştik, şu anda 9 aylık, itfaiye görevlilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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