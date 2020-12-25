Otomobilden müzeye yetecek tarihi eser çıktı

Afyonkarahisar’da yanlarında bulunan 95 adet tarihi eseri satmak isteyen şahıslar jandarma tarafından yakalandı.

Olay, kent merkezi Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., isimli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objelerin bulunduğu, bu eşyaları satmak için çeşitli şahıslar ile görüşeceği yönünde istihbarat alan ekipler harekete geçti. A.K. ve S.B. isimli şahısların kullandığı otomobili takibe alan ekipler, gerekli güvenlik önlemleri aldıktan sonra aracı durdurarak arama yaptı. Aramalarda 66 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 13 adet tarihi eser niteliği taşıyan yüzük, 16 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi. Operasyon sonrası A.K. ve S.B. gözaltına alındı.

