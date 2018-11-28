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Otomobilden sahte içki çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 18:27 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 145 litre sahte viski ve votka ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Otomobilden sahte içki çıktı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 145 litre sahte viski ve votka ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Sart Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine B.D. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada sahte 75 litre viski ve 70 litre votka ele geçirildi. İçkilere el konulurken, B.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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