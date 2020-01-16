HABER
  4. Otomobilden savrulan çocuğun babası hakkında işlem başlatıldı

Otomobilden savrulan çocuğun babası hakkında işlem başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 00:38 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, hareket halindeki otomobilin açılan arka kapısından yola savrulan 3 yaşındaki çocuğun babası hakkında jandarma tarafından, "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaşehir ilçesine bağlı Sobran Mahallesi’nden ilçe merkezine doğru giden bir otomobilin virajı aldığı sırada arka kapısının açılarak 3 yaşındaki kız çocuğunun yola savrulma anının güvenlik kamerasına yansımasının ardından inceleme başlattı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, hareket halindeki otomobilin açılan arka kapısından yola savrulan 3 yaşındaki çocuğun babası hakkında jandarma tarafından, "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaşehir ilçesine bağlı Sobran Mahallesi’nden ilçe merkezine doğru giden bir otomobilin virajı aldığı sırada arka kapısının açılarak 3 yaşındaki kız çocuğunun yola savrulma anının güvenlik kamerasına yansımasının ardından inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntüsünden araca ve sürücüsüne ulaşan jandarma ekipleri, 3 yaşındaki kız çocuğu E.B.Ç.’nin babası Y.Ç.’yi ifadesini almak üzere karakola çağırdı.

Aracı kullanan baba Y.Ç. jandarmaya verdiği ifadesinde, kızının aracın kapısını seyir anında iken açtığını, emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan yola savrulduğunu anlattı. Olay anında büyük panik yaşadıklarını kaydeden baba Y.Ç. çocuğunda herhangi bir yaralanma olmadığı için hastaneye ve kolluk kuvvetine müracaat etmediğini söyledi.

Baba Y.Ç. hakkında "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
Ankara'da otobüse çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandıAnkara'da otobüse çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Minibüs kullanırken okey oynayan sürücünün ehliyetine el konulduMinibüs kullanırken okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

Yetişkin film yıldızı erkekte 'en sevdiği' şeyi açıkladı!

Yetişkin film yıldızı erkekte 'en sevdiği' şeyi açıkladı!

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Acı haber! Duvardaki resim yürek sızlattı

Acı haber! Duvardaki resim yürek sızlattı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Bursa'da ‘dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

‘Dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

Bursa'da otomobilinden 16 kilo esrar çıkan zanlı tutuklandı

İstihbarat sonrası harekete geçildi! Zulalı yerlerde bulundu!

Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı!

Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.