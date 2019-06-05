Otomobilden telefon çalarken güvenlik kamerasına yakalandı

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da kimliği belirsiz kişinin park halindeki otomobilden cep telefonu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazar günü Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah A., yol kenarına otomobilini park edip, evine çıktı. Bir süre sonra kimliği belirsiz kişi, otomobilin açık olan penceresinden elini uzatarak cep telefonunu almaya çalıştı. Bu sırada Abdullah A.'nın geri döndüğünü gören bu kişi, uzaklaştı. Abdullah A. aracın yanından uzaklaşınca, şüpheli geri döndü. Aracın ön kapısını açarak cep telefonunu alan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Geri döndüğünde cep telefonunun çalındığını fark eden Abdullah A., polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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