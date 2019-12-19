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Otomobilden uyuşturucu satan şüpheli suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 13:54 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de otomobilden uyuşturucu satışı yapan şüpheliyi takibe alan Mobil Park Timleri şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Otomobilden uyuşturucu satan şüpheli suçüstü yakalandı

Ali ABLAY, İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de otomobilden uyuşturucu satışı yapan şüpheliyi takibe alan Mobil Park Timleri şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 24.8 kilogram eroin yakalandı.
Mobil Park Timleri Başakşehir, Bahçeşehir'de bir otomobilden uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, aracı Bahçeşehir Mahallesinde görerek 30 Kasım günü saat 17.00 sıralarında takibe aldı. Mobil Park Timleri, otomobilin Küçükçekmece, Atakent Mahallesinde bir site önünde durduğunu gözlemledi. Araç içerisinde bulunan Nadir B.(22) site önünde bekleyen Eyüp A.(22)'ya uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta arama yapan polisler, Eyüp A.'nın üzerinde 4 gram eroin, Nadir B.'nin üzerinde ise 4 gram eroin ve 540 lira para ele geçirdi. Eyüp A. ve Nadir B. gözaltına alındı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Nadir B. ile bağlantısı olduğunu belirlediği Ferhat K.(34)'yı Küçükçekmece'de , Sedat A.(28)'yı ise Başakşehir'de yakalayarak gözaltına aldı. Ferhat K.'nın evinde arama gerçekleştiren ekipler, 24.8 kilogram eroin, 2 hassas terazi ve çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirdi.
Yakalanan şüphelilerden Eyüp A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Nadir B. , Sedat A. ve Ferhat K. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(FOTOĞRAF)

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