Otomobilden yola uçan balonları almak isterken trafik durdu

Tuna İŞLEYEN TAVŞANLI,(Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobil sürücüsü, aracında çocuklarına ait balonların uçması üzerine inip balonları karayolundan aldı. Balonların toplanması sırasında çevre yolunda ulaşım bir süre durdu. Tavşanlı çevre yolunda seyir halinde olan bir otomobilin açık camından 4 balon karayoluna uçtu. Otomobil sürücü aracını yolun sağında durdurup karayolundaki balonları toplayama başladı. Diğer araç sürücüleri de balonları görünce durdu. Bazı sürüceler balonların toplanmasına yardımcı oldu. Otomobil sürücüsü balonlarını toplayıp aracına bindi. Sürücü, çocuklarımızın balonları bir anda uçtu. O sırada sürücü arkadaşlar durarak yardımcı oldular. Sağ olsunlar tüm sürücülere teşekkür ederim dedi.

