HABER

Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi: 12 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 08:36 | Son Güncelleme

100 Karayolu Doğanlı ışıklı kavşakta otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 1’i ağır toplam 12 kişi yaralandı.

100 Karayolu Doğanlı ışıklı kavşakta otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 1’i ağır toplam 12 kişi yaralandı. Otomobile çarpan servis minibüsü ardından lokantaya girdi.
Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Doğanlı ışıklı kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Ali Çakır idaresindeki 81 S 0647 plakalı servis minibüsü, Doğanlı ışıklı kavşakta aynı istikamete gitmekte olan Ömür Öztürk idaresindeki 06 EF 2058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüs yol kenarında bulunan lokantaya girdi. Lokantaya giren minibüsün sürücüsü ve yolculardan bazıları araç içinde sıkıştı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler yaralıları çıkartırken, sağlık ekipleri ilk önce olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırdılar. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve yanında bulunan çocuğu ile minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol uzun bir süre trafiğe kapalı kalırken, yaralıların çıkarılmasının ardından araçlar çekilerek trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi: 12 yaralı

Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi: 12 yaralı

Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi: 12 yaralı

Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi: 12 yaralı

Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi: 12 yaralı

Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi: 12 yaralı

Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi: 12 yaralı

Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi: 12 yaralı

Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi: 12 yaralı

Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi: 12 yaralı

Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi: 12 yaralı

Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi: 12 yaralı

Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi: 12 yaralı

Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi: 12 yaralı

Otomobile arkadan çarpan servis minibüsü lokantaya girdi: 12 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pelin Akil: Doktor da biz de şok olduk

Pelin Akil: Doktor da biz de şok olduk

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

Trump inada bindirdi! Kriz gittikçe büyüyor!

Trump inada bindirdi! Kriz gittikçe büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

39 yaşındaki babadan öz kızına cinsel istismar! 'Geceleri yanıma gelip...'

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bebek bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.