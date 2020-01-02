HABER
  4. Otomobile ateş açıldı; sürücü öldü, kardeşi yaralı

Otomobile ateş açıldı; sürücü öldü, kardeşi yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, hareket halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği otomobildeki İbrahim Deniz (45) hayatını kaybetti, kardeşi Mikail Deniz ise yaralandı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, hareket halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği otomobildeki İbrahim Deniz (45) hayatını kaybetti, kardeşi Mikail Deniz ise yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Deniz'in kullandığı 63 HH 933 plakalı otomobile hareket halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan İbrahim Deniz ile kardeşi Mikail Deniz'i hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Deniz doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Mikail Deniz'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelileri belirleyerek yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Önündeki kapıyı fark etmeyince... Önündeki kapıyı fark etmeyince...
Tunceli’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölüTunceli’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
İzmir’deki silahlı saldırının şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktıİzmir’deki silahlı saldırının şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı!

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı!

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldü

İstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldü

İstanbul’da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da dolu yağışı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Jandarma her şeyi bu fotoğraftan çözdü! Gamze’nin ölümündeki sır perdesi aralandı

Jandarma her şeyi bu fotoğraftan çözdü

Taksim'de yılbaşı gecesi polis drone'u jandarma tarafından düşürüldü

Jandarma, polise ait drone'u düşürdü

İBB camilere desteği bıraktı mı? Açıklama geldi

İBB'den sosyal medyadaki iddialar sonrası açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.