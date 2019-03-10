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Otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 15:20 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, emniyet şeridinde duran otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü Halil Fuat Aydın (22), yaralandı.

Otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, emniyet şeridinde duran otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü Halil Fuat Aydın (22), yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Manisa'dan İzmir yönüne giden Halil Fuat Aydın yönetimindeki elektrikli bisiklet, emniyet şeridinde duran Hakan Özcan'a (41) ait 64 NN 720 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, kasksız elektrikli bisiklet sürücüsü Halil Fuat Aydın yaralandı. Aydın, ambulansla Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandıOtomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandıOtomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

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