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Otomobile çarpan kasksız motosikletli yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 18:02 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bergama ilçesinde tali yoldan kontrolsüz çıkarak  otomobile yandan çarpan kasksız motosiklet sürücüsü Hüseyin Yılmaz Korkmaz (54), yaşamını yitirdi.

Otomobile çarpan kasksız motosikletli yaşamını yitirdi

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde tali yoldan kontrolsüz çıkarak otomobile yandan çarpan kasksız motosiklet sürücüsü Hüseyin Yılmaz Korkmaz (54), yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında İslamsaray Mahallesi, Kınık Caddesi üzerindeki Gazipaşa Ortaokulu önünde meydana geldi. Plakasız motosikletiyle tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan evli, 2 çocuk babası Hüseyin Yılmaz Korkmaz, sürücüsü henüz belirlenemeyen, 35 H 5666 plakalı otomobile yandan çarptı. Kasksız motosiklet sürücüsü Korkmaz, çarpmanın şiddetiyle yola savuldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede başını yere çarpan Korkmaz'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Korkmaz'ın cesedi, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kadın otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobile çarpan kasksız motosikletli yaşamını yitirdi

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