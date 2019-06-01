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Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

AVCILAR’da bir otomobile motosikletiyle çarpan sürücü metrelerce uzağa düşerek ağır yaralandı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da bir otomobile motosikletiyle çarpan sürücü metrelerce uzağa düşerek ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde Reşitpaşa ile Talimhane Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Talimhane Caddesi’nden gelen Polat Yanıklar yönetimindeki 34 CAR 268 plakalı otomobile, Reşitpaşa Caddesi’nden Gümüşpala Mahallesi yönüne giden Hasan Enç (36) yönetimindeki motosiklet çarptı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, motosikleti kullanan başında kask bulunan Hasan Enç, çarpmanın şiddetiyle metrelerce uzaklıkta asfalt zemine düştü. İhbar üzerine 112 ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Bacağında kırık olduğu belirlenen, ayrıca bilinci kapalı motosiklet sürücüsü Hasan Enç, hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobilden inen tıbbi ilaç temsilcisi Polat Yanıklar ile yanındaki kadın, 112 ekibi gelinceye kadar yaralı sürücünün başından ayrılmadı.

İftar saatine yakın meydana gelen kaza nedeniyle kavşakta trafik kilitlenirken, polisler meraklı kalabalığı uzaklaştırmada zorlandı. Bazı kişiler, ellerindeki cep telefonları ile kaza yapan motosiklet ile otomobili görüntülemeye çalıştı. Araç sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

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