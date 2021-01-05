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Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü metrelerce sürüklendi

05.01.2021 13:10 | Son Güncelleme:
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Karaman’da dönüş yapmakta olan otomobile çarpan motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklenirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, 6 gün önce Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi.

Karaman’da dönüş yapmakta olan otomobile çarpan motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklenirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 6 gün önce Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet, dönüş yapmakta olan otomobile çarptı. Kaza anı ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddeden sokağa dönüş yapmakta olan otomobile motosiklet çarpıyor ve sürücü metrelerce ileriye savruluyor. Yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına ise ilk olarak çarpıştığı otomobilin sürücüsü koşuyor. Yaralı motosiklet sürücüsü daha sonra çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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