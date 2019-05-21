Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün akşam, Orhan Ekinci Bulvarı Çiflikhat yolunda meydana gelen kazada, Atakan Özbek’in (23) kullandığı 01 ABZ 047 plakalı motosiklet, Ziyapaşa Caddesi’nden bulvara çıkan İbrahim U. yönetimindeki 01 F 1644 otomobile çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Atakan Özbek’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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