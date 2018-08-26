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Otomobile çarpan motosikletli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 17:47 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, sürücüsünün dönüş yapmak istediği otomobile çarpan motosikletli Kemal Şahin (17), yaşamını yitirdi.  Kaza, öğleden sonra, ilçeye bağlı Pazarcık Mahallesi Kambursöğüt mevkisinde meydana geldi.

Otomobile çarpan motosikletli öldü

SARAY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, sürücüsünün dönüş yapmak istediği otomobile çarpan motosikletli Kemal Şahin (17), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra, ilçeye bağlı Pazarcık Mahallesi Kambursöğüt mevkisinde meydana geldi. Kemal Şahin yönetimindeki 59 AAF 670 plakalı motosiklet, Kıyıköy'e gitmek üzere dönüş yapmak isteyen Nurhayat Vural'ın kullandığı 34 NV 818 plakalı otomobile çarptı. Kazada başında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü Şahin, hayatını kaybetti. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kemal Şahin'in cansız bedeni, savcılık ve polis incelemesinin ardından Saray Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Nurhayat Vural ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobile çarpan motosikletli öldü

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