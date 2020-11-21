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Otomobile çarpan motosikletli yaralandı

21.11.2020 19:02 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Kepez uygulama noktası mevkiinde, Kepez istikametinden çarşı istikametine dönüş yapan Necati F. (21) idaresindeki 67 LG 183 plakalı otomobile, Ören istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Altan K. (46) idaresindeki 67 AAK 322 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosikletten fırlayan sürücü yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin otomobile çarpması sonucunda motosiklet sürücüsünün yere düştüğü anlar yer aldı.
Otomobil sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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