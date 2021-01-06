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Otomobile çarpan motosikletli yaralandı

06.01.2021 15:11 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.Kaza, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Peştemalcı Caddesi’nde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Peştemalcı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde 59 AAY 518 plakalı motosikletiyle seyir halinde bulunan 22 yaşındaki E.U., park halindeki 59 AS 134 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.U. ayağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza bölgesine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ayağından hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önemleri aldı. İlk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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