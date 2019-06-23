HABER

Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 23:12 | Son Güncelleme

Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Ali Başar'ın (25) kullandığı 27 R 9604 plakalı motosiklet, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu Narlı Mahallesi girişinde, seyir halinde bulunan Sefa Bektur (31) idaresindeki 46 LT 771 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Veysel Avan (23) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Ünlü oyuncunun çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı(Geniş Haber)Ünlü oyuncunun çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı(Geniş Haber)
Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Kaza Motosiklet otomobil

En Çok Okunan Haberler

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp krizi geçirdi!

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp krizi geçirdi!

Savaşın ayak sesleri: Saldırı düzenlendi

Savaşın ayak sesleri: Saldırı düzenlendi

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İstanbul seçim sonuçları açıklandı!

İstanbul seçim sonuçları açıklandı!

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?

Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?

CHP'liler parti genel merkezinde kutlama yaptı

CHP'liler parti genel merkezinde kutlama yaptı

Sandığa giderken hayatını kaybetti

Sandığa giderken hayatını kaybetti

Seçim gününde kalp nakli

Seçim gününde kalp nakli

Menderes Türel'in annesi toprağa verildi

Menderes Türel'in annesi toprağa verildi

Şezlonglar boş kaldı! Kuzey Ege'de gözler tatilcileri aradı

Şezlonglar boş kaldı! Kuzey Ege'de gözler tatilcileri aradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.