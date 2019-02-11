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Otomobile çarpan servis minibüsü, lokantaya girdi: 1 ölü, 11 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 10:00 | Son Güncelleme

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ Düzce'de, servis minibüsünün otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobile çarpan servis minibüsü, lokantaya girdi: 1 ölü, 11 yaralı (2)

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Düzce'de, servis minibüsünün otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşaktan dönerek kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan hızla gelen minibüsün çarptığı görüldü. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ömür Öztürk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ömür Öztürk'ün çocuğunu okula bırakmak için yola çıktığı öğrenilirken, yaralanan 11 kişinin tedavisi devam ediyor.
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Otomobile çarpan servis minibüsü, lokantaya girdi: 1 ölü, 11 yaralı (2)

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