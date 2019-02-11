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OTOMOBİLE ÇARPAN SERVİS MİNİBÜSÜ LOKANTAYA GİRDİ: 12 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 09:14 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, servis minibüsü otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan lokantaya girdi.

DÜZCE'de, servis minibüsü otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan lokantaya girdi. Kazada 1 ağır 12 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Doğanlı kavşağında meydana geldi. Ali Çakır idaresindeki 81 S 0647 plakalı servis minibüsü Ömür Öztürk idaresindeki 06 EF 2058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan minibüs yol kenarında bulunan lokantaya girdi. Lokantaya giren minibüsün sürücüsü ve yolculardan bazıları araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaralıları çıkartırken sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan çocuğu ile minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol uzun bir süre trafiğe kapalı kalırken, yaralıların çıkarılmasının ardından araçlar çekilerek trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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Kaza yerinden görüntü
Yaralıların görüntüsü
Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü
Minibüste sıkışanların kurtarılırken görüntüsü
Vatandaşların görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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