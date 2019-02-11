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Otomobile çarpan servis minibüsü, lokantaya girdi: 12 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 09:59 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, otomobile çarpan işçi servisi minibüsü, yol kenarındaki lokantaya girdi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, otomobile çarpan işçi servisi minibüsü, yol kenarındaki lokantaya girdi. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, D- 100 yolu Doğanlı kavşağında meydana geldi. İşçileri taşıyan Ali Çakır yönetimindeki 81 S 0647 plakalı servis minibüsü, Ömür Öztürk'ün kullandığı 06 EF 2058 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra yol kenarındaki lokantaya girdi. Kazada minibüs sürücüsü Çakır ile 9 işçi, araçta sıkışırken, otomobil sürücüsü Öztürk ve yanındaki çocuğu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Çakır ile 9 işçiyi da araçtan yaralı çıkardı. Sağlık görevlileri, kaza yerinde ilk müdahalede bulunduğu 1'i ağır 12 yaralıyı ambulanlarla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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