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Otomobile çarpan TIR devrildi, TEM ulaşıma kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 21:40 | Son Güncelleme

İZMİT'te, TEM yolunda otomobile çarpan TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, TEM yolunda otomobile çarpan TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmit Bekirdere Rampası mevkisinde meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen inşaat malzemesi yüklü TIR, önündeki 42 SS 229 plakalı otomobile çarpıp devrildi. Otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara yönü ulaşıma kapandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan kişiye müdahalede bulundu. Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından yol yaklaşık yarım saat sonra tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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