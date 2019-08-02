HABER

Otomobile çarpan tır yandı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 19:53 | Son Güncelleme

Konya’nın Karapınar ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde bekleyen otomobile çarpan tır alev alev yanarken, 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 17.30 sıralarında Karapınar-Konya karayolunun 8.

Otomobile çarpan tır yandı: 2 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde bekleyen otomobile çarpan tır alev alev yanarken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Karapınar-Konya karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar istikametinden Konya yönüne doğru giden Yüksel B. idaresindeki 34 UH 5409 plakalı tır, güvenlik şeridinde park halindeki İlknur S. idaresindeki 41 EA 620 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil ve tır yoldan çıkarak şarampole inerken, otomobil ile yan yatan tırın sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından tırda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkarttı. Ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan İlknur S. ve Yüksel B. tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü İlknur S.’nin çocuğunun tuvalet ihtiyacı gelmesi üzerine yolun kenarına durduğu, kaza esnasında eşi ve çocuğunun otomobilde olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobile çarpan tır yandı: 2 yaralı

Otomobile çarpan tır yandı: 2 yaralı

Otomobile çarpan tır yandı: 2 yaralı

PARTNERSarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...Sarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...
Bursa'da, Ürdünlü diş hekiminin kaçak muayenehanesine baskınBursa'da, Ürdünlü diş hekiminin kaçak muayenehanesine baskın
Tekne sulara gömüldü, 2 kişi son anda kurtulduTekne sulara gömüldü, 2 kişi son anda kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Yeni dönem başladı! Para, altın, döviz...

Yeni dönem başladı! Para, altın, döviz...

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.