Otomobile çarpan traktör ortadan ikiye bölündü

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan traktör ortadan ikiye bölünürken, kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çal ilçesi Denizler Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Can Erikin idaresindeki 34 JT 9349 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan İbrahim Güçtü’nün kullandığı 20 ED 784 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan traktör ortadan ikiye bölündü. Traktörün kopan parçası olay yerinden yaklaşık 10 metre öteye savruldu. Kazada traktör sürücüsü ile yanında bulunan eşi Ayşe Güçtü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.



