Otomobile çarpıp kaçan sürücü yeniden kaza yapınca yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasına karışarak olay yerinden kaçan sürücü, refüje çıkarak başka bir kaza daha yapınca yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Deniz F. yönetimindeki 01 AB 076 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Remzi T. idaresindeki 02 AAF 200 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası otomobiliyle beraber olay yerinden kaçan Remzi T., Şivan Perwer Caddesi’nde refüje çıktı. Kaza yerinden kaçarak yeniden kaza yapan sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

