HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobile çarpıp kaçan sürücü yeniden kaza yapınca yakalandı

Otomobile çarpıp kaçan sürücü yeniden kaza yapınca yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 13:28 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasına karışarak olay yerinden kaçan sürücü, refüje çıkarak başka bir kaza daha yapınca yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Deniz F.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasına karışarak olay yerinden kaçan sürücü, refüje çıkarak başka bir kaza daha yapınca yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Deniz F. yönetimindeki 01 AB 076 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Remzi T. idaresindeki 02 AAF 200 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası otomobiliyle beraber olay yerinden kaçan Remzi T., Şivan Perwer Caddesi’nde refüje çıktı. Kaza yerinden kaçarak yeniden kaza yapan sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü! 3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü!
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümüİstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
Vespa motor fiyatları nasıl?Vespa motor fiyatları nasıl?
En Çok Okunan Haberler
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Diğer Haberler
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Başkan Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Estetik mağdurlarını görünce her seferinde aynı acıyı yaşıyor
Yaşadıklarını unutmadı: Her gördüğünde aynı acıyı yaşıyor
Uzmanlar uyardı! İstanbullular perşembe ve cuma gününe dikkat
Uzmanlar uyardı! İstanbullular perşembe ve cuma gününe dikkat
Korkunç iddia: Balon balıklarını mezgit diye satıyorlar
Korkunç iddia: Balon balıklarını mezgit diye satıyorlar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.