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  4. Otomobile çarpmamak için manevra yapan hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı

Otomobile çarpmamak için manevra yapan hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı

08.01.2021 02:54 | Son Güncelleme:
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E-5 Karayolu’nda seyir halindeyken önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı.

E-5 Karayolu’nda seyir halindeyken önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı. Kazada ters dönen kamyonetin şoförü yara almazken kamyonet ve bariyerlerde hasar meydana geldi.
Olay, saat 01:30 sıralarında E-5 Karayolu Ankara istikameti Şirinevler Mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 34 GA 7782 plakalı kamyon sürücü Cafer Çınar, yan yol üzerinde seyir halindeyken önüne aniden çıkan plakası belirsiz otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonrası bariyerlere çarptı. Kaza sonrası ters yöne dönen kamyonetin sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtulurken kamyon ve bariyerlerde büyük hasar meydana geldi. Kaza sonrası kamyondan yola dökülen yakıt nedeniyle yol kayganlaştı. Kazaya karışan kamyon çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kayganlaşan yol belediye ekiplerinin çağrılmasıyla temizlenerek tekrardan trafiğe açıldı.

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