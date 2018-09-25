HABER

Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, motosikletliye çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 17:47 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre, hatalı 'U' dönüşü yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü, kontrolünü yitirdiği otomobille yol kenarındaki motosikletliye çarptı.

Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, motosikletliye çarptı: 2 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre, hatalı 'U' dönüşü yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü, kontrolünü yitirdiği otomobille yol kenarındaki motosikletliye çarptı. Kazada, otomobil ve motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi Koşukırı mevkisinde meydana geldi. Hatalı 'U' dönüşü yapan bir otomobile çarpmamak amacıyla Mehmet Dalçın (30), yönetimindeki 45 N 9247 plakalı otomobiliyle manevra yaptı. Kontrolden çıkan Dalçın'ın otomobili, bu sırada yemek yediği lokantadan dışarı çıkarak yol kenarına park ettiği 45 Z 9619 plakalı motosikletine binen Fedai Yılmaz'a (35) çarptı. Kazaya neden olduğu öne sürülen, hatalı dönüş yapan plakasız otomobil, olay yerinden uzaklaştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Dalçın ve motosiklet sürücüsü Fedai Yılmaz, yaralandı. İki yaralı, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya neden olan sürücünün arandığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, motosikletliye çarptı: 2 yaralıOtomobile çarpmamak için manevra yaptı, motosikletliye çarptı: 2 yaralıOtomobile çarpmamak için manevra yaptı, motosikletliye çarptı: 2 yaralıOtomobile çarpmamak için manevra yaptı, motosikletliye çarptı: 2 yaralı

PARTNERSon haline bakın! AVM'de aşka geldilerSon haline bakın! AVM'de aşka geldiler
Doktora saldırı şüphelileri, iddianame yazılmadan serbestDoktora saldırı şüphelileri, iddianame yazılmadan serbest
Kaza sonrası kavga ettilerKaza sonrası kavga ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti

İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Doktora uçan tekme! Serbest kaldılar

Doktora uçan tekme! Serbest kaldılar

En büyük kalçaya sahip olmak istedi ama...

En büyük kalçaya sahip olmak istedi ama...

Üniversiteli genç, sevgilisini bıçakladı! Sözleri şaşkına çevirdi

Üniversiteli genç, sevgilisini bıçakladı! Sözleri şaşkına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.