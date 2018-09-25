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Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, motosikletliye çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 22:02 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre, hatalı 'U' dönüşü yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü, kontrolünü yitirdiği otomobille yol kenarındaki motosikletliye çarptı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre, hatalı 'U' dönüşü yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü, kontrolünü yitirdiği otomobille yol kenarındaki motosikletliye çarptı. Kazada, otomobil ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi Koşukırı mevkisinde meydana geldi. Hatalı 'U' dönüşü yapan bir otomobile çarpmamak amacıyla Mehmet Dalçın (30), yönetimindeki 45 N 9247 plakalı otomobiliyle manevra yaptı. Kontrolden çıkan Dalçın'ın otomobili, bu sırada yemek yediği lokantadan dışarı çıkarak yol kenarına park ettiği 45 Z 9619 plakalı motosikletine binen Fedai Yılmaz'a (35) çarptı. Kazaya neden olduğu öne sürülen, hatalı dönüş yapan plakasız otomobil, olay yerinden uzaklaştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Dalçın ve motosiklet sürücüsü Fedai Yılmaz, yaralandı. İki yaralı, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya neden olan sürücünün arandığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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