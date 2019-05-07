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Otomobile giren yavru kediyi itfaiye çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:32 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde  otomobilin ön bölümüne giren yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Otomobile giren yavru kediyi itfaiye çıkardı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde otomobilin ön bölümüne giren yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Burhaniye ilçesinde 35 ETC 46 plakalı otomobiline binen Bilal Efe, kedi sesi geldiğini duydu. Aracın kaputunu açarak kediyi çıkarmaya çalışan Efe, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, otomobilin ön bölümündeki yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kedi, yaşam alanına bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobile giren yavru kediyi itfaiye çıkardıOtomobile giren yavru kediyi itfaiye çıkardı

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