HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Otomobile giren yılanı çıkarma çalışmasını çekirdek eşliğinde izlediler

Otomobile giren yılanı çıkarma çalışmasını çekirdek eşliğinde izlediler

28.06.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da bir otomobilin içine giren yılan, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Saatler süren uğraşa rağmen inatçı yılan otomobilden bir türlü çıkmazken, çevredeki vatandaşlar bu durumu çekirdek çitleyerek izledi.

Otomobile giren yılanı çıkarma çalışmasını çekirdek eşliğinde izlediler

Olay, İlkadım ilçesi Osmaniye Caddesi Yavuz Sokak üzerindeki park halindeki bir otomobilde meydana geldi. İlk olarak bir apartmana giren yılanı mahalle sakinleri sokağa doğru kovaladı. Akabinde mahalle sakinlerinden alınan bilgiye göre 1,5 metre uzunluğunda ve siyah renkteki yılan bir aracın motor bölümüne girdi.

Yılanların çiftleşme dansı böyle görüntülendiYılanların çiftleşme dansı böyle görüntülendi

SAATLER SÜREN ÇABA

Bunu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı. Araç sahibinin de olay yerine gelmesiyle birlikte inatçı yılanı çıkarma süreci başladı. Saatler süren uğraşa rağmen yılan çıkmadı. Bu olayı ise çevredeki vatandaşlar balkonlarında çekirdek çitleyerek izledi. Yılanı çıkarmak için süt bile koyan ekipler, yılan çıkmayınca araç sahibinden itfaiye merkezine gelmesini istedi. Araç sahibi bu teklifi kabul etmeyince yılan araç içerisinde kaldı.

"BİR ANDA APARTMANDA ÇIĞLIK OLDU"

Bir mahalle sakini, "Eve doğru geliyordum. Bir anda apartmanda çığlık oldu. Bizim apartman sakinlerinden birisi yılanı fark etti. Diğer kişiler geldi. Kovaladık, apartmandan çıkardık. Daha sonra arabanın içine girdi. Siyah, ince uzun ve boyu 1,5 metre kadardı" dedi.

Mahalle sakini Taner Veysi ise, "Eczanenin önündeydim. Apartmana girmesin diye yolda durdum. Apartmanın önünde bir abla vardı. Bir elinde demirle müdahale edince yılan aracın altına girdi. Orada da kayboldu" diye konuştu. (İHA)

8bdd382e-7eb8-4aa9-919e-dadba67b52b6

55698812-dccb-4663-9627-0cdad9e96b1f

f7dfd89a-cfee-4297-a85e-1422c8b17b82

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsle mücadelede uzun zaman sonra bir ilk!Koronavirüsle mücadelede uzun zaman sonra bir ilk!
PARTNERBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktüBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü
En büyük hayali matematik öğretmeni olmaktı, gözyaşları ile toprağa verildiEn büyük hayali matematik öğretmeni olmaktı, gözyaşları ile toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.