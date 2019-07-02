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Otomobile sürtüp, devrilen motosikletli polis memuru yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 22:17 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobile sol tarafından sürtünce kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü polis memuru Murat Aslan yaralandı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobile sol tarafından sürtünce kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü polis memuru Murat Aslan yaralandı. Aslan hastaneye kaldırılırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, 15 Mayıs Mahallesi Kayalık Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan 'Yunus' diye adlandırılan motorize ekipte görevli polis memuru Murat Aslan'ın kullandığı 20 A 4760 plakalı motosiklet, aynı yöndeki Tuncay Tarhıl yönetimindeki 20 GP 079 plakalı otomobile sol yanından sürttü. Bu sırada savrulan motosiklet, devrildi. Aslan yere düşerken, motosiklet yaklaşık 10 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan ve bacağından hafif yaralanan Aslan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı yakındaki iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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