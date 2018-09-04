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Otomobile taş atıp 66 bin lirayı gasbettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 21:15 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeyken taş atılan arabasını kontrol etmek için yol kenarında duran bir kişinin 66 bin lirası otomobilin ön koltuğundan çalındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeyken taş atılan arabasını kontrol etmek için yol kenarında duran bir kişinin aracından inmesini fırsat bilen hırsız ön koltukta bulunan poşet içindeki 66 bin lirayı çaldı.

Alınan bilgiye göre, Ümmet Efe, şirket ödemeleri için bir banka şubesine uğrayarak yüklü miktarda para çekti.

Efe'nin aracına, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından taş atıldı. Aracın kapısına çarpan taş nedeniyle yol kenarında duran Efe, arabasını kontrol etmek için aşağı indi. Bu sırada sürücünün araçtan inmesini fırsat bilen bir kişi, ön koltukta içinde 66 bin lira bulunan para dolu poşeti alıp kaçtı.

Aracına döndüğünde parayı koyduğu poşetin yerinde olmadığını gören Efe, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler araç üzerinde parmak izi çalışması yaptıktan sonra çevredeki iş yerlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Öte yandan hırsızlık çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, bir kişinin hareket halindeki otomobile taş attığı, sürücünün araçtan inmesiyle başka bir kişinin aracın kapısını açarak otomobilde poşet içerisinde bulunan 66 bin lirayı alarak kaçması yer alıyor.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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